Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde 11'i yeni e 21 hayvan içme suyu göleti yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerdeki 2020 yılı programı kapsamında gerçekleştirilen mera alanlarına Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında kırsal mahallelerde 11 tanesi yeni, 10 tanesi ise mevcutların bakım ve onarımı olmak üzere toplam 21 adet hayvan içme suyu göleti yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen proje kapsamında Ergene İlçesi İğneler, Misinli, Vakıflar mahalleleri, Hayrabolu ilçesi Cambazdere, Hedeyli, Lahana, Övenler, Kılıçlar mahalleleri, Muratlı ilçesi Yukarısevindikli Mahallesi, Süleymanpaşa ilçesi Banarlı ve Yağcı mahallelerinde mera alanlarına yapılan yeni hayvan içme suyu göletleri tamamlandı.

Ayrıca, Hayrabolu ilçesi Dambaslar, Doğcalı, Kutlugün, Lahana mahalleleri, Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi ile Süleymanpaşa ilçesi Kaşıkçı, Kazandere, Kılavuzlu, Doğrukkaracamurat mahallelerinde ise mevcut hayvan içme suyu göletlerinin bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 17 adet olarak planlanan hayvan içme suyu göletlerinin 21 adet ile tamamlandığını ve hayvancılığı ve mera alanlarını geliştirme konusunda üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Malkarada Kadına Şiddete Hayır Etkinliği

Malkara Emniyet Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli tarafından Malkara Hükümet Konağı önünde açılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele standında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen el broşürleri dağıtıldı ve karanfil hediye edildi

Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinin camlarına ve otobüs duraklarına çeşitli bilgilendirmelerin yer aldığı afişler asıldı.

Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Atatürk Anıtı önündeki standı ziyaret ederek personelden bilgi aldı.

Kadınlara el broşürleri dağıtarak karanfil hediye eden Yüksel, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmail Erdoğan katıldı.

Ergene Belediyesinden tablet yardımı

Ergene Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren firmaların katkıları ile temin edilen tablet bilgisayarları ilçede ikamet eden ve uzaktan eğitime erişme konusunda ihtiyacı olan öğrencilere teslim etti.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerinin bütçelerine katkı sunmak için sponsor firmaların desteği ile tablet bilgisayar dağıttıklarını bildirdi.

Tıknas, öğrencilere, tabletlerin yanı sıra bir yıllık ücretsiz internet erişimi sağlanacağını belirti.

Çorlu Belediyesi yol yapım, onarım ve kilit taşı çalışmalarına devam ediyor

Çorlu Belediyesi kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve kent estetiğini geliştirmek amacıyla kilit taşı ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili açıklamasında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde sürdürdüğü planlı çalışmalar doğrultusunda 7 farklı mahallede aynı anda kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sarıkurt, vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek adına yol yapım, onarım ve kilit taşı çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktararak, "Tamamlanan çalışmalarımız bizim gurur tablomuz. Devam etmekte olan çalışmalarımız ise vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için harcadığımız emeklerimizin bir göstergesi. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir Çorlu için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Tıknas, mesajında, kadına yönelik şiddetin, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu belirtti.

Hayatın her döneminde sevgi, hoşgörü ve özveriyle destek olan kadınların her zaman el üstünde tutulmayı, sevgiyi ve saygıyı hak ettiklerini aktaran Tıknas, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, tarih boyunca toplumsal hayatta her zaman sevgi ve saygı gösterecek önemli bir yere sahip. 'Kadınlarımız bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir.

Nedeni ne olursa olsun yeryüzünde hiçbir canlı şiddeti hak etmemektedir. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli sevgi ve saygıyı göstermelerini diliyor, kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyorum."