Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

07.12.2020 15:59
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediyesi ilçe genelinde kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu Belediyesi ilçe genelinde kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü planlı çalışmalar doğrultusunda Seymen ve Sarılar mahallelerinde kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Devam eden çalışmaları kendisinin de inceleyerek bilgi aldığını ifade eden Sarıkurt, ilçe genelinde uygulamaların ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceğini kaydetti.

Sarıkurt, birçok bölgede eş zamanlı yürütülen çalışmaların bir an evvel bitirilmesi için gece mesaisi de yaptıklarını belirterek, "Çorlu Belediyesi olarak hem kent estetiğine hem de vatandaşlarımıza kaliteli yaşam alanları oluşturmaya gayret ediyoruz. Pandemi koşullarına ve soğuyan hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. "dedi.

Ergene'de "Çiçekler Tablete Dönüyor Öğrencilerin Yüzü Gülüyor" projesi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başlattığı projeye destek artıyor.

Koronavirüs hastası olan ve 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yüksel, kendisine geçmiş olsun çiçeği gönderen dostlarına ve sevenlerine çiçek yerine tablet bilgisayar göndererek bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmalarını istemişti.

Bu kapsamda kampanyaya katılanlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet göndermeye başladı.

Ergene Belediyesi Meclis Üyesi ve ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi Abdullah Yaman bir, mobilya firmasının sahibi Mehmet Çapın ise iki tablet bilgisayar ile kampanyaya katıldı. Bilgisayarlar, Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas tarafından öğrencilere teslim edildi.

Pazar yerlerine girişte HES kodu uygulaması

Çorlu'da semt pazarlarına girişte vatandaşların HES kodu ile içeri alınması zorunlu hale getirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararında "pazar yerlerinde pazarcı/çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan pazarcı/çalışan veya müşterinin pazar yerine kabul edilmesi" maddesinin yer alması üzerine Çorlu Belediyesi olarak harekete geçtiklerini söyledi.

Kapalı pazar yerleri girişinde hazırlıklarını tamamlayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin HES kodu sorgulaması yapmaya başladığını ifade eden Sarıkurt, "Alınan kararlar doğrultusunda biz de Çorlu Belediyesi olarak, pazar yerlerine girişleri HES kodu sorgulaması ile yapmaya başladık. HES kodu olmayan ve almak istemeyen vatandaşlarımızı, toplu olarak bulunulması gereken pazar yerlerine almıyoruz. İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğu şu günlerde biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, HES kodu, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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