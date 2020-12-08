Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, "Semt pazarlarımızda temizlik ve sosyal mesafe konularına son derece ciddi önem veriyor, esnafımızı sürekli bilgilendirerek uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Üstek, AA muhabirine, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Çorlu'da kurulan kapalı pazarlarda uygulamalara önem verdiklerini belirten Üstek, "İlçemizde kurulan semt pazar yerlerinde temizlik, dezenfekte ve maske kullanımı konularında asla taviz vermiyoruz. Pazar girişlerinde müşterilerimizi dezenfektan kullanmadan içeriye almıyor, maskesi olmayan vatandaşlarımıza da maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu uygulamalara uymayanları pazar yerlerine almıyoruz." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediyesinin Kovid-19'la mücadelesi

Süleymanpaşa Belediyesi ilçe genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri arındırma çalışmalarının yanında işlek cadde ve yollarda, kamu binaları ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mücadelede vatandaşlara çağrıda bulundu.

Salgından korunmanın en etkili yolunun alınacak kişisel tedbirler olduğuna dikkat çeken Yüksel, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya riayet etmek durumundayız. Aşı ve tedavi yöntemlerinin devreye gireceği güne kadar kişisel tedbirlerimizi en dikkatli şekilde uygulamalıyız. Allah'ın izniyle hep birlikte bu salgın belasını şehrimizden ve ülkemizden defedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saray Belediyesi dezenfekte çalışmaları

Saray Belediyesi kamusal ve sosyal alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Saray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Ekipler tarafından Saray Hükümet Konağı, adliye binası, jandarma, İlçe Emniyet Müdürlüğü, müftülük, Saray Belediyesi Ana Bina ve Ek Hizmet Binası, kaymakamlık, çöp toplama araçları, İlçe Sağlık Merkezinin dezenfekte edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin koronavirüs testi pozitif çıkan ailelerin yaşam alanlarını dezenfekte edip steril hale getirdikleri kaydedildi.