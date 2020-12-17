Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, mama desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptğı açıklamada, etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri ekiplerinin, ulaşımın zor olduğu bölgeler dahil olmak üzere ilçe genelinde sokak hayvanları için besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Kuru mama dağıtımının, ilgili ekipler tarafından yıl boyunca düzenli devam edeceğini anlatan Ata, şöyle konuştu:

"Kışın yağmur ve karın, yaz aylarında da kavurucu sıcakların başladığı andan itibaren ekiplerimiz, yiyecek bulmakta zorlanan hayvan dostlarımıza yönelik çalışmalarına hız veriyor. Özellikle ulaşımın zor olduğu, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı alanlarda mama dağıtımını yoğunlaştırıyoruz. Pandemi sürecinde olduğumuz, restoranlarında sadece paket servis yaptığı bu süreçte hayvan dostlarımıza karşı daha duyarlı davranmalıyız. Bu soğuk ve zor günlerde elini vicdanına koyup sokak hayvanlarına bi kap su bir kap yemek koyarak bizlere destek olan tüm Marmaraereğlisi halkına da teşekkür ediyorum."

Eski Halk Eğitim Merkezi'nin yerine otopark talebi

Eski Halk Eğitimi Merkezi'nin yıkılmasının ardından Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelini görevlendiren Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yıkılan binanın yerine nasıl bir yapı istendiğine dair bölge esnafının katıldığı bir anket yaptırdı.

Geçen günlerde Kemalettin Mahallesi Mektep Sokak'ta, Bisiklet Meydanı olarak bilinen alandaki eski Halk Eğitimi Merkezi binasının yıkım çalışmalarını inceleyen Sarıkurt, bölge esnafıyla yaptığı görüşmelerin ardından anket çalışması için harekete geçti.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarını açıklayan Sarıkurt, esnafın büyük bir çoğunluğunun yıkılan binanın yerine otopark yapılmasını istediğini belirtti.

Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır atıl durumda olan eski Halk Eğitim Merkezi binasının yıkımının ardından hem görüntü kirliliğine neden olan yapı ortadan kalktı hem de vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı. Bölge esnafımızı ziyaret ettiğimizde konuyla ilgili görüşlerini aldık. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan anket ile bölge esnafımızın sesinin duyulmasını istemiştik. 51 esnafımızın katılımıyla yaptığımız anketin sonucunda 22 esnafımız katlı otopark, 16 esnafımız alt katı otopark üst katı misafirhane, 6 esnafımız çocuk parkı, 4 esnafımız alt katı otopark üst katı çocuk parkı, 2 esnafımız cami, birer esnafımız ise çay bahçesi ve işletme yapılması yönünde görüş belirtmişler. Ankete katıldıkları ve düşüncelerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine teşekkür ederim."