Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek bulma sıkıntısını çözmek için beslenme etkinliği düzenledi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evden çıkmaması ve birçok iş yerinin paket servis sistemine geçmesi nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulma sıkıntısı çektiğini söyledi.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Ata, "İlçenin birçok noktasında sokak hayvanları için besleme etkinlikleri düzenledik." dedi.

Ergene Belediyesi'nden öğrencilere tablet desteği

Ergene Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere uzaktan eğitim alabilmeleri için tablet desteğinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarları aracılığıyla ilçedeki 17 mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edildi.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime destek verdiklerini belirtti.

Tıknas, belediye olarak tabletlere bir yıl boyunca ücretsiz erişim sağlayacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Geleceğin teminatı olan gençlerimize yardımlarımız devam edecek. Ümit ediyoruz ki yeni yıl ile birlikte bu kötü dönemi en kısa sürede atlatıp, özlediğimiz o güzel günlere kavuşuruz ve çocuklarımız da okullarının sıralarını doldurup, arkadaşları ile beraber eğitim hayatlarını devam ettirir. Ergene Belediyesi olarak eğitime gerekli desteği gösteriyoruz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Elimizden gelen gayreti, çabayı çocuklarımızın geleceği için inşa etmeye gayret edeceğiz."