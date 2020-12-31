Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

31.12.2020 18:43
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay yeni yıl mesajı yayımladı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel vatandaşların yeni yılını kutladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay yeni yıl mesajı yayımladı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel vatandaşların yeni yılını kutladı.

Prof. Dr. Şahin, mesajında, dünyada büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı ve pandemiye karşı küresel bir mücadelenin verildiği zorlu bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Hayatın her alanında olduğu gibi bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkileyen durumu hep birlikte yaşadıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sırf bu yüzden evlerimize kapanmak zorunda kaldık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini devreye soktuk. Üniversitemiz, 2020'de olduğu gibi 2021'de de ülkesine, bölgesine ve şehrine hizmet etmeye; atılımlarını sürdürerek eğitim-öğretimde adından söz ettirmeye devam edecektir. Başta, bu uğurda özveriyle çalışan personelimiz ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, tüm milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarken, yeni yılın tüm insanlara sağlık getirmesini, insanlığa güzel ahlakı yaşatarak kalplerde mutluluğu daim kılmasını dilerim."

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günay, tüm dünyanın 2020'de zor bir sınav verdiğini ve zor bir yılı geride bıraktığını bildirdi.

2020'nin pandemiyle, ekonomik daralmayla, sağlık endişeleriyle ve doğal afetlerle karşı karşıya kalınan bir sene olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Yılın ilk günleri, geleceğe umutla baktığımız dönemlerdir. Yeni yıla da Kovid-19 aşılarının başarıya ulaşması umuduyla giriyoruz. En zorlu süreci geride bıraktığımıza inanıyorum. Virüs salgını, sağlığımızı tehdit etmesinin yanı sıra küresel ekonomide de radikal değişikliklere yol açtı. 2021, hem 2020'nin yaralarını hep birlikte saracağımız hem de yaşanan değişim sürecine ayak uydurabilenin devam edeceği, büyüyeceği, gelişeceği bir yıl olacak. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının başta sağlık olmak üzere herkese mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini diliyorum."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel ise ilçeye bağlı Muratlı Caddesi'nde esnaf, kamu kurumları ve işletmelere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların yeni yılını kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, ziyaret esnasında vatandaşlara kırmızı gül dağıtırken, esnafa ise belediyenin çalışmalarının yer aldığı kitapçık hediye etti.

2021'in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması dileğinde bulunan Yüksel, "Vatandaşlarımızla kucaklaştığımız, yatırımlarımızın açılışlarında bir araya geldiğimiz, Süleymanpaşa'mızın hak ettiği görünüme kavuştuğu bir yıl olacak. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi, Yönetim Kurulu, Tekirdağ, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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