Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında, belediye düğün salonunda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması, Merkez Garaj Camisine yeni tente yapılması, Namık Kemal Üniversitesi ile protokol yapılması için Sarıurt'a yetki verilmesi ve okullara yapılacak yardım konuları kararlaştırıldı.

"Nesilden nesile" yarışmasının ödülleri verildi

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından düzenlenen, 15-18 yaş arası lise çağındaki gençlerin unutulmaya yüz tutmuş meslekleri, birebir uygulayarak meslek kazanacakları ve kültürümüzü tanımalarına imkan bulacakları "Nesilden nesile" yarışmasında, kazananlar ödüllendirildi.

Kura ile belirlenen unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarında, 1 hafta boyunca çalışan 15- 18 yaş arası gençler, yaşadıkları süreci ve edindikleri bilgileri içeren kısa filmi belediye jürisine sundu.

Birincinin 5 bin lira, ikincinin 3 bin lira, üçüncünün 2 bin lira ve dördüncünün bin lira nakit para ödülü aldığı yarışmanın kazananlarını, Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Özüpek ve birim müdürlerinden oluşan jüri üyeleri belirledi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Pandemi süreci içerisinde olduğumuzdan dolayı okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalan gençlerimize küçük bir katkıda bulunmak istedik. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine ve boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sunduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Hazırlanan kısa filmin sunum tekniği, sunum metin içeriği, mesleği tanıtabilme, mesleğin detayları hakkında fikir sahibi olma ve video kurgu hazırlayabilme kriterlerine bakıldığı yarışma sonunda belirlenen kriterlerden en yüksek puanı Ramazan Kerim Özay'ın balıkçı ağı tamirciliği konulu eseri birinci oldu.