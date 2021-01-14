Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

14.01.2021 08:59
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 2020 yılında ilçe genelinde yer altı çöp konteynerlerini hizmete sunduklarını bildirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 2020 yılında ilçe genelinde yer altı çöp konteynerlerini hizmete sunduklarını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince eskiyen çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirildiğini, tamir edilecek durumda olanların tamir edilerek yeniden kullanıma sunulduğunu, böylece önemli ölçüde tasarruf sağlandığını söyledi.

İlk etapta hidrolik sistem ile çalışan ve 2 bin 200 litre kapasiteye sahip yer altı çöp konteynerini 5 farklı noktaya yerleştirdiklerini anlatan Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin birçok noktasında yer alan çöp konteynerlerini düzenli kontrol ediyor, dezenfekte ediyor ve yeniliyor. Maalesef evsel atıkların kapalı çöp poşetlerine konulmadan atılması, bilinçsizce dökülen molozlar ve kızgın küller sebebiyle konteynerler zarar görüyor ve kullanım süreleri kısalıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2020 yılı içerisinde hem yer üstü hem de yer altı çöp konteynerlerinin sayıları önemli oranda artırıldı. Halkımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda son bir yıl içerisinde bin 681 çöp konteyneri ile 282 bahçe tipi çöp kovası tamir edilirken, 411 çöp konteyneri ile 298 bahçe tipi çöp kovası ise yenileriyle değiştirildi."

Ergene Belediyesi karla mücadeleye hazır

Ergene Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğünce yapılan yağış uyarısının ardından ilçede kar ve buzlanmayla mücadelede hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, kar yağışı uyarısı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek ve anında müdahale edebilmek için tedbirler aldıklarını söyledi.

Trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur içinde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını belirten Tıknas, şunları kaydetti:

'Kar ve buzla mücadelede ilk müdahale araçlarımız ve personelimiz güzergah planları dahilinde hazırlar. Ergene Belediyesi olarak bizler de yaşanabilecek olumsuz hava şartları ve kar yağışında vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sürücülerin mevzuat gereği zorunlu olan kar lastiklerini takmalarını ve lastik zincirlerini araçlarında bulundurmaları rica ediyoruz."

Ahmet Sarıkurt, Ergene, Çorlu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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