Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

14.01.2021 14:53
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kemalettin ve Nusratiye mahallelerinde uygulanan imar planlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kemalettin ve Nusratiye mahallelerinde uygulanan imar planlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi ve yakın çevresine ait alanları kapsayan projeyle ilçede eğitim, konut, ibadethane, park, ticaret, konut, sosyal donatı, yeşil alan, rekreasyon ve bisiklet yollarının yer alacağı yeni bir yaşam merkezinin yapılacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçedeki Kemalettin ve Nusratiye mahallelerinde yer alan toplu konut alanlarının 30 gün süreyle askıya çıkarıldığını bildiren Turgut, şunları kaydetti:

"???????Planlama alanı içerisinde yaşayacak yaklaşık 18 bin 850 kişi belirlenmiş, nüfus büyüklüğünün ihtiyaçlarına yönelik donatı alanları yönetmelik standartları göz önüne bulundurulmuştur. İçerisinde Millet Bahçesi'nin de bulunduğu sosyal açık ve yeşil alan planlanmış, yaya aksları ile bütüncül olarak bisiklet yolları tasarlanmıştır. Ulaşım ve yeşil alan müdahaleleriyle kuvvetlendirilmiş bu alanla bir çekim merkezi olmasını hedefliyoruz. Ayrıca içerisinde yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme merkezleri, yükseköğretim faaliyetlerini destekleyici birimlerin yer aldığı üniversite alanı planlandı."

Ergene'de parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı açıklamada, çocukların gönüllerince oynamalarını sağlamak için çocuk oyun parklarına bakım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Tadilat, bakım ve onarım çalışmalarında oyun gruplarındaki aksaklıkların giderildiğini aktaran Cebeci, "Parklar modern ilçenin en önemli göstergesidir. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, park ve yeşil alanlarımızda bakım, onarım ve peyjaz çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın temiz bir şekilde oyun oynayabileceği parklarımıza önemli hassasiyeti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Turgut, Bisiklet, Çorlu, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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