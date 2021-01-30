Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

30.01.2021 12:41
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) iş birliğiyle hazırlanan "Koku Derecelendirme Mobil Uygulama" ve "Sürdürülebilir Ulaşım Sistemi İçin Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu" projeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) iş birliğiyle hazırlanan "Koku Derecelendirme Mobil Uygulama" ve "Sürdürülebilir Ulaşım Sistemi İçin Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu" projeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Projelerle ilgili Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, kentin sorunlarını değerli bilim insanlarıyla ortak projeler hazırlayarak ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer ise projelerin gelişim sürecinden bahsederek, "Proje kapsamında geliştirilecek modelin öncelikle bir pilot hat belirlenip uygulanması ve daha sonra tüm ilçede yaygınlaştırılması planlanıyor. Kentimizin gelişimi için bilimsel çalışmalara imza atmaktan mutluyuz. " dedi.

-Belediye Başkanı Ata esnaf ziyaretleri yaptı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Gökmen ile Yeniçiftlik Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ata, ilçede sık sık esnaf ziyaretlerine yer vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımıza, özellikle içerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde kolaylıklar diliyorum. Marmaraereğlisi'ni daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı daha huzurlu ve mutlu edecek yatırımların önerilerini dinliyoruz. Çalışmalarımıza karar vermeden önce ilk olarak halkımızı düşünüyoruz."

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Belediyesi, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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