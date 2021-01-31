Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olası afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenliğini hızlıca sağlayabilmek için oluşturulan afet toplanma alanlarının sayısı artırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların geçici olarak barınmaları sağlanıncaya kadar geçecek süre içinde güvenli bir şekilde bir araya gelerek yaşanabilecek paniği önleyebilmek için oluşturulan afet toplanma alanlarının, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşmasını sağlamak için afet yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çorlu Belediyesi olarak afet sonrasında öncelikle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan afet toplanma alanlarının artırıldığını anlatan Çolpan, daha önce belirlenen 49 adet afet toplanma alanı sayısını ilgili kurumlarla yaptıkları görüşmelerin ardından 63'e yükselttiklerini vurguladı.

Gerekli kriterleri taşıyan ve afet toplanma alanı olarak belirlenen yerlere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tabelaların konulduğunu ifade edede eden Çolpan, 'Tabelalarda QR kodu kullanıldı. QR kodu uygulama üzerinden okutulurken, alan bilgisi adres olarak aile bireyleri ile paylaşılabilir. QR kodunun hemen yanında bulunan numaralar sırasıyla il trafik kodu, ilçe kodu, mahalle kodu ve Afet Toplanma Alanı numarasını temsil etmektedir. Umarım bu alanlar, hep birlikte buluşacağımız alanlar olur. Vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde personelimize ya da bizlere ulaşarak talep ve sorularını yöneltebilirler" diye konuştu.

Ergene'de 2020 yılında 410 nikah kıyıldı

Ergene'de koronavirüs salgını ile geçen 2020 yılında 410 çiftin nikahı kıyıldı.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nikah işlemlerinin iptal edilmesi yada ileri bir tarihe ertelenmesine neden olduğunu, kendilerine gelen talepler doğrultusunda nikah işlemlerini pandemi kurallarına dikkat ederek yaptıklarını belirti.

İlçede 2020 yılında 410 çiftin nikahını kıydıklarını anlatan Tıknas, "Bu işlemler sırasında pandemi kurallarına uygun hareket edilmesini sağladık. Nikah sayılarına baktığımızda, pandemi dönemi olmasına rağmen önceki yıla oranla büyük bir azalma olmadığını görüyoruz. Zor şartlara karşın hayatlarını birleştirerek dünya evine giren tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.