Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, olası afet riskinde yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için kentsel dönüşümü önemsediklerini ve buna yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, belediye olarak her zaman önceliklerinin vatandaş olduğunu ifade etti.

Çorlu'da ki binaların yüzde 13'ünün deprem riski ile karşı karşıya olduğunu aktaran Sarıkurt, "Unutmamak gerekir ki, deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Bizler kalitesiz, deprem ve afetlere dayanıklı olmayan, doğru zemin ve şartlarla inşa edilmemiş riskli yapıların değişimi ve dönüşümü ile ailemizi ve sevdiklerimizi depreme karşı koruyabiliriz. Çorlu Belediyesi olarak olası deprem ve afet riskinde yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için kentsel dönüşümü önemsiyoruz." dedi.

Sarıkurt, Çorlu genelinde olası afet ve depremlerden etkilenecek alanlarda çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çorlu Kentsel Dönüşüm Master Plan Uygulama Rehberi öncelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak, verilecek onayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek. Burada nihai karar bakanlık tarafından alınacak ve tarafımıza "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" verilecek. Planın bakanlık tarafından onaylanmasının ardından kentsel dönüşüm projesine yönelik riskli alanlarda yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak proje hakkında bilgiler paylaşacak ve konuyu onların olurlarına sunacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Ergene Belediyesi'ne otobüs hediye etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Ergene Belediyesine hediye edilen yolcu otobüsü, ilçeye ulaştı.

Ergene Belediyesi garajında aracı teslim alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Başkan Vekili Salih Tıknas, aracı inceleyerek İmamoğlu'na teşekkür etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, belediyenin araç filosunu günden güne güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ergene halkının hizmetlerinde kullanılmak üzere bir çok yeni hizmet aracını belediye bünyesine kazandırdıklarını ifade eden Yüksel, "Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyemize hediye etmiş olduğu yolcu otobüsümüzü araç filomuza katmış bulunuyoruz. Yeni otobüsümüzün Ergene halkımızın hizmetinde kullanılması için hediye eden İmamoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

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