Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "ISO Belgesi, İzleme ve Akreditasyon Çalışmaları" toplantısı yapıldı.

Rektörlük Konferans Salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu Alkan ve birimlerin kalite elçileri katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Eker, açılışta yaptığı konuşmada, NKÜ olarak kalite ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem verildiğini söyledi.

Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Reyhan Ata da "EYS Kurulum Aşamaları, Entegre Yönetim Sistemi Kurma" konularına değindi.

Toplantı karşılıklı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

-Gönül elçileri gönüllere girmeye devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Gönül Elçileri, belediye ve vatandaş arasında bir köprü görevi görerek belediyecilik hizmetlerinin hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Elçileri projesinin gönül belediyeciliği hizmet anlayışının gereği olarak hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gönül elçilerimizle bu kente hizmet veren kurum, kuruluş ve esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyor, belediyemiz ve kıymetli hemşerilerimizle bir gönül köprüsü inşa ediyoruz. Şehrin her noktasında yaşayan vatandaşlarımızla bir iletişim ağı oluşturmayı, oluşturulan bu ağ vesilesiyle hemşerilerimizin sesi olabilmeyi ve onların gördükleri noksanlıkları hızlı ve güvenli olarak bizlere ulaştırmalarının önünü açmayı hedefliyoruz. Zor zamanlarda birbirimize güven ve güç verebilmemiz bizim kültürümüzün de değişmez parçalarından biridir."

Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesindeki görevli eğiticiler tarafından "Gıda Kontrol Görevlisi Kursu" kursu düzenlendi.

Gıda kontrol görevlisi kursuna Kırklareli, Edirne, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Uşak ve Yozgat'tan 28 kursiyer katıldı.

Kursun sonunda başarılı olanlara sertifika verildi.

Sertifikan töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, kursun personelin beceri ve bilgilerinin arttırılmasına katkı sağladığını söyledi.