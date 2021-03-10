Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin iş makineleri ile araçları kendi atölyelerinde yeniliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Tunçcan yaptığı açıklamada yoğun çalışma sezonunun ardından belediye araç parkurunda bulunan araçların boya, bakım ve onarım işlemlerini kendi atölyelerinde yaparak önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını söyledi.

Araç ve ekipmanların büyük bir kısmını yeniden kullanıma hazır hale getirdiklerini belirten Tunçcan, "Yoğun geçen sezonun ardından özellikle iş yükünün hafiflediği kış aylarında zamanla korozyona uğrayan, yoğun iş temposu sırasında arızalanan ve yıpranan kamyon, binek araç, iş makinesi ve ekipmanlarımızın boya, bakım ve onarım işlemlerini atölyelerimizde yaparak önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.

Ergene'de yol yapım çalışmaları

Ergene Belediyesi ilçe genelinde bozulan parke taş yolları onarmaya, asfalt bölümleri yenilemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada bütün mahallelerinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören parke taş ve asfaltların yerine yenisini yaptığını belirten Yüksel, "Salgına rağmen gerekli tüm tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ettik. Salgın dönemi olmasına rağmen yeni asfalt yol, yeni beton yol ve kilit parke taş döşeme çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürdük" dedi.

-Ergene'de afet farkındalık eğitimi verildi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Drum (AFAD) Müdürlüğü ile Ergene Belediyesi ortaklığında belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, eğitimci Emre Bayraktar, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği konusunda bilgi verdi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de eğitimde belediye personeline hayat kurtaran bilgiler verildiğini ifade ederek, deprem konusunda tüm vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğini aktardı.