Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen sanat, meslek, yabancı dil ve hobi kursları yeniden başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada Ergene Kültür Merkezi'nde salgın tedbirleri kapsamında hazırlanan ve en az sayıda kursiyerle yapılacak kursların başladığını belirtti.

Salgın nedeniyle bir süre ara verilen kursların yeniden başladığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların da verileceği bilgisayar işletmenliği kursu, 163 ders saati sürecek. Konusunda uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilen kursumuzda birinci grup Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.00 ile 19.30 arasında eğitimlerine başladı. Kurslarımızla ilgili olarak bilgi almak isteyenler Ergene Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ve Ergene Kültür Merkezi'nden gerekli bilgileri alabilirler"

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kum'dan yapılandırılan borçların ödenmesi çağrısı

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, kanun kapsamında yapılandırılan borçların son ödeme tarihinin 31 Mart olduğunu belirtti.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları doğabilecek mağduriyetlere karşı uyardı.

Emlak, ilan ve reklam ile çevre temizlik vergileri gibi 7143 ve 7256 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 1. ve 2. taksit ödemelerinin 31 Mart Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini aktaran Kum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmalarının ardından söz konusu haklarını kaybetmemeleri için 31 Mart tarihine kadar borç yapılandırma taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Borçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezinden ilgili borç bilgilerine ulaşabilirler."