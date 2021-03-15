Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

15.03.2021 15:53
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen sanat, meslek, yabancı dil ve hobi kursları yeniden başladı.

Ergene Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen sanat, meslek, yabancı dil ve hobi kursları yeniden başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada Ergene Kültür Merkezi'nde salgın tedbirleri kapsamında hazırlanan ve en az sayıda kursiyerle yapılacak kursların başladığını belirtti.

Salgın nedeniyle bir süre ara verilen kursların yeniden başladığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların da verileceği bilgisayar işletmenliği kursu, 163 ders saati sürecek. Konusunda uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilen kursumuzda birinci grup Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.00 ile 19.30 arasında eğitimlerine başladı. Kurslarımızla ilgili olarak bilgi almak isteyenler Ergene Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ve Ergene Kültür Merkezi'nden gerekli bilgileri alabilirler"

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kum'dan yapılandırılan borçların ödenmesi çağrısı

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, kanun kapsamında yapılandırılan borçların son ödeme tarihinin 31 Mart olduğunu belirtti.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları doğabilecek mağduriyetlere karşı uyardı.

Emlak, ilan ve reklam ile çevre temizlik vergileri gibi 7143 ve 7256 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 1. ve 2. taksit ödemelerinin 31 Mart Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini aktaran Kum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmalarının ardından söz konusu haklarını kaybetmemeleri için 31 Mart tarihine kadar borç yapılandırma taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Borçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezinden ilgili borç bilgilerine ulaşabilirler."

milli eğitim bakanlığı, Rasim Yüksel, 31 Mart, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı
Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan başçavuşun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan başçavuşun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu         
15:45
Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım         
15:20
Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin         
14:52
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
13:38
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 16:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei