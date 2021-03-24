Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti.

Albayrak, özel çocuklarla yakından ilgilenerek yaptıkları resimleri inceledi.

Çocukları tek tek tebrik eden Albayrak, kurum sorumlularına çalışmalarında başarılar diledi.

Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak farklı renklerin dünyaya ve hayata ayrı bir güzellik kattığının bilinciyle down sendromlu kişilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesi anne babalara destek olmaya devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarının içinde bulunduğu "Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" paketleri ile anne babalara destek oluyor.

Paketler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi 2020 yılında bin 448 "Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" paketi dağıttı.

-Başarılı sporculardan Kaymakam Yüksel'e ziyaret

İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya kazanan Serra Naz Özdemir ve Elif Şevval Yılmaz, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i ziyaret etti.

Turnuvaya 46 ülkeden bin 590 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya Tekirdağ'dan katılan Özdemir, yıldızlar kategorisinde 44 kiloda gümüş, Yılmaz da 59 kilo da bronz madalya kazandı.

Malkara Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Barış de ziyarette sporculara eşlik etti. Kaymakam Yüksel, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.