Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu ilçesinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin metruk halde bulunan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki yapıların yıkımına devam ettiğini söyledi.

Geçen yıllarda başlattıkları çalışmalar kapsamında 14 metruk yapının belirlendiğini ifade eden Çolpan, 8 yapının yıkıldığını ve 6 yapının yıkılması için işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Çolpan, yıkım çalışmaları için yasal işlemlerin peyderpey yapıldığını belirterek, "Çorlu'muza yakışmayan ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk yapılar ya mal sahipleri tarafından düzgün hale getirilecek ya da biz tamamını yıkıp temizleyeceğiz. Bu konuda oldukça hassas davranıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel'den Berat Kandili mesajı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'ni tebrik eden Yüksel, bütün İslam aleminin kandilinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Berat Kandili, yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, Müslümanlara ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat kırılan kalpleri onarma, dargınlık duygularını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu günde tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum."