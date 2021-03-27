Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Recep Erol, Vali Aziz Yıldırım'a afet ve acil durum çantası takdim etti.

Erol, valilik makamında Yıldırım'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç'a da çanta vererek, bilgilendirmede bulundu.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulacak malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının hazır ve her an ulaşılabilecek bir yerde olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Çorlu Otobüs Terminali ve Aktarma İstasyonu'nda çalışmalar devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yapım çalışmaları sürdürülen Çorlu Otobüs Terminali ve Aktarma İstasyonu'nu, bu yıl içerisinde vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,, inşaat çalışmalarının devam ettiği istasyonda incelemelerde bulunarak, şantiyede görevli teknik personelden bilgi aldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, kentin geleceğini planlayarak yatırımlarını şekillendirdiklerini söyledi.

Daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızı şekillendirirken, kentsel büyüme ve nüfus artışını da göz önünde bulunduruyoruz. Çorlu otobüs terminalimiz de bunun güzel bir örneği. Yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlanan bu tesisimiz, tamamlandığında Trakya'nın en büyük ve kapsamlı terminali olacak. Terminalimizi 2021 yılı içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Terminalimizin ve aktarma istasyonunun halkımıza ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekipleri, esnafları ziyaret ederek salgında yeni dönemle ilgili afiş ve broşürler yardımıyla bilgilendirmelerde bulunuyor.

Gönül Elçileri, ziyaretlerde işletmelere çeşitli hediyeler de veriyor.

Ekipler, salgın tedbirleri ve kontrollü normalleşme süreci ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra belediye tarafından yürütülen çalışmaları da tanıtıyor.

Öte yandan Gönül Elçileri esnaf ve işletmelerin belediyeden beklenti ve taleplerini de not alarak, talepleri ilgili birimlere iletiyor.