Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

04.04.2021 12:41
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine küçük yaşta dilencilik yapan, su veya mendil satan çocuklara yönelik denetimlerini artırdı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine küçük yaşta dilencilik yapan, su veya mendil satan çocuklara yönelik denetimlerini artırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, konuyla ilgili yaptığı açıklama, Çorlu'da küçük yaşta çocukların kullanıldığı ve vatandaşların duygularını istismar ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan dilencilere yönelik denetim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Zabıta müdürlüğü tarafından uyarılan çocukların dilencilik işini tekrarlanması durumunda velilerine cezai işlem uygulanacağını anlatan Tunçcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zabıta ekipleri, şehir merkezi başta olmak üzere cami önleri ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklarda dilencilik yapan ve ikinci kez dilencilik yaptığı tespit edilenlere 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uyguladı. Vatandaşlar tarafından yapılan şikayetlerin ardından özellikle trafik ışıkları, otobüs durakları ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde dilenci ve çocuk satıcılara yönelik denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz, ikinci kez dilencilik yaptığı tespit edilen çocukların ailelerine 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası tanzim ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu" dedi.

Ergene'de kilit parke taşı sokaklarda bakım çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi, bozulan ve deforme olan parke taşı yollarda bakım ve tamir çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ile açıklamasında, çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

İlçe genelinde başlattıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmalarının Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü kaydeden Başkan Yüksel, zorlu kış şartları nedeniyle bozulan parke yolları tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunan ekiplerin, bu uygulamalara devam edeceklerini belirtti.

İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında, yerinden oynayan parke taşların zemin iyileştirilmesi yapılarak yerlerine monte edildiğini dile getiren Yüksel, "İlçemizde kilit parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımları tamir edilerek düzgün bir hale getirildi. Bu çalışmalar içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kırkgöz mahallesinde kilit parke taşı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bozulan kilit parke yollar zemin iyileştirilmesi yapılarak yerlerine monte edilip vatandaşların hizmetine sunuluyor" şeklinde konuştu.

Zabıta Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Zabıta, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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