Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyenin düğün salonunda Belediye Başkan Vekili Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

2020 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığına tahsisi yapılan Yenice Mahallesi karakol hizmet binasının tahsis işleminin ortadan kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.

Ergene Belediyesi 45 bin 656 ton evsel katı atık topladı

Ergene Belediyesi, 2020 yılında yaptığı çalışmalarda 45 bin 656 ton evsel katı atık topladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene'de bulunan 1. sınıf atık getirme tesisinde ayrıştırılan, evlerden çıkan çöpler harici ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, piller, tekstil atıkları gibi 14 ayrı kalemde toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.

Ergene'de geri dönüşüme çok önem verdiklerini belirten Yüksel, toplamış oldukları atıkları kaynağından ayrıştırılarak daha verimli kullandıklarını ve hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.