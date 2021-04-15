Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, kardeş belediye olan Makedonya'nın Radoviş Belediyesi'ne pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında destek olmak amacıyla 30 bin maske gönderme kararı aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kardeş kent olan Radoviş Belediyesi'nin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında malzeme ihtiyaçlarının karşılanması hususunu görüştüklerini ve belediyesi meclis üyelerinin kardeş kent Radoviş'in malzeme yardımı talebini oy birliği ile kabul ettiğini söyledi.

Makedonya'ya 30 bin maske göndereceklerini anlatan Yüksel, "Radoviş Belediyesi'ne bağlı köylerimiz var ve buralara gitmek bana kısmet oldu. Türk köylerine de gittim. Kovid-19 ile mücadele kapsamında meclisimizin de oyunu olarak buradaki kardeş belediyemiz Rodaviş'e 30 bin adet maske desteği yapmaya karar verdik. Bundan sonra da buradaki bazı camilerimize yardım yapmak için çalışmalarımız olacak" dedi.

Çorlu'da 7 binden fazla kişi kariyer merkezine başvurdu

Çorlu Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayan yüzlerce vatandaşın birçok sektördeki farklı iş kollarında istihdam edilmesine olanak sağladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede işveren ile iş arayanları buluşturarak istihdama katkı sunduklarını söyledi.

Çorlu Belediyesi Kariyer Merkezi'nin, meslek sahiplerini ve işe yeni başlayacak olan vatandaşları doğru iş kollarına yönlendirmeye devam ettiğini ifade eden Sarıkurt, "Merkezimize başvuran vatandaşların özgeçmişlerini de sisteme kaydediyoruz. Kariyer Merkezi yetkilileri, hizmete girdiği günden bu yana 7 bini aşkın vatandaşımızın başvurularını kayıt altına alarak Çorlu ve civarındaki 200'e yakın firmayla iletişime geçerek iş arayan vatandaşlarımızı bilgi, yetenek ve iş isteklerine uygun işlere yönlendirdi" şeklinde konuştu.