Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) arasında imzalanan protokol gereğince kıyafet, çanta, kemer, ayakkabı ve benzeri atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılabilmesini kolaylaştırmak ve kullanılmayacak durumda olan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan proje kapsamında, Marmaraereğlisi'nin tüm mahallelerine giyim kumbaraları yerleştirileceğini söyledi.

Ata, atık giysi kumbaralarının ilçede kolay ulaşılabilir noktalara yerleştirildiğini ifade ederek, "Hem dayanışmayı sağlayan hem doğayı koruyan bu proje ile özel vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, engelsiz yaşama katkı sağlamak için ikinci el giysileri dönüştüreceğiz. Marmaraereğlisi'nin mahallelerinde birden fazla noktaya konulacak giyim kumbaralarına vatandaşların bırakacakları kıyafet, ayakkabı ve çantalar tek tek kontrol edilecek. Kullanılabilecek durumda olanların temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp kamyonu hibe edildi

Marmaraereğlisi Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp kamyonu hibe edildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, konuyla ilgili açıklamada, ilçeye hibe edilen çöp kamyonunu teslim aldıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür eden Başkan Ata, hibe edilen çöp kamyonunun uzun yıllar ilçede hizmet vereceğini kaydetti.