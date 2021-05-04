Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve market alışveriş kartı yardımı yaptı.

MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da MÜSİAD Tekirdağ Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve market alışveriş kartı yardımlarında bulunduklarını söyledi.

Ülkenin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak, Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın da talimatlarıyla dağıttıkları yardım kolileri ve diğer yardımları, yerel üretici ve esnaflardan aldıklarını belirten Doğan, "Ayrıca bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olan başta Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a, sayın kaymakamlarımıza, değerli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlerimize, Türk Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Sayın Alican Yılmaz'a ve vefa gruplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Arama Kurtarma Ekibi gönüllülerinin eğitimleri başladı

Çorlu Belediyesi tarafından afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere gönüllü vatandaşların katılımı ile kurulan Arama Kurtarma Ekibi'nin gönüllü üyeleri ilk kez buluştu.

Ekip üyeliğine gönüllü olarak başvuran yüzlerce kişi arasından seçilen gönüllülerin bir kısmı Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

147 başvurunun içerisinden başvuru kriterlerine uygun olmayan adayların elenmesinin ardından toplam 107 adayın seçilmesiyle oluşturulan Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin gönüllü üyelerine Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek tarafından Arama-Kurtarma Ekibi'nin kurulma amacı, gönüllülerin alacakları eğitimlerin genel bilgileri, kullanacakları ekipmanlar ve karşılıklı uyulması istenilen kurallarla ilgili bilgi aktarıldı.

Eğitmen zabıta memuru Betül Melek ise "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci" eğitimi verdi.

Pandemi koşulları sebebiyle ilk etapta sınırlı sayıda arama kurtarma ekibi gönüllüsünün katıldığı tanışma toplantısında Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da yer aldı.

Sarıkurt, olası doğal afetlerde aktif bir şekilde görev yapmak üzere gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katılanlara teşekkür etti.