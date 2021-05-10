Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İnan, Hüner'e ilçede yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Hüner 'e ziyaretinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın da eşlik etti.

- Rektör Şahin'den "Engelliler Haftası" mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, özel bireylerin toplumsal yaşama dahil olabilme çabaları her zaman takdire değer olduğunu belirtti.

Toplumlarda görülen ötekileştirme ve dışlamanın temel dayanağı olan düşüncelerdeki engeller ise fiziksel engellerden çok daha kısıtlayıcı ve hatta zorbalık seviyesinde zorlayıcı olduğunu aktaran Şahin, "Burada insanlığın kendi ile yüzleşmesi gereken bir durum söz konusudur. Bu hususta insanları doğru ve güzel davranışa sevk edebilmek için farkındalık yaratmak çok önemlidir. Bu düşüncelerle, 'Dünya Engelliler Haftası'nın toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

-Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, şube müdürü, gıda kontrol görevlileri ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarını ziyaret etti.

Bayram öncesinde işyerlerinin denetimlerine katılan Öcal, salgın tedbirleri kapsamında iş yerlerinin almış olduğu önlemleri denetleyip bilgi aldı.

Ekmek ve pide üretim süreçlerini kontrol eden Öcal kurallara uyan işletmecilere teşekkür etti.