Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eskiyen taksi duraklarının yenilendiğini bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada Omurtak Caddesi üzerinde bulunan taksi durağının belediye tarafından yapılan çalışmayla modern bir görünüme kavuşturulduğunu belirtti.

Taksici esnafının yanında olduklarını vurgulayan Sarıkurt, "Yıllardır burada hizmet veren taksici esnafımızın duraklarının fiziki durumunun kötü olduğunu gördük ve yeni bir durak yaptırarak, hem daha modern, hem de daha estetik bir yapıyı buraya hediye ettik. Bundan sonra diğer duraklarımızda da bu tür çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Ergene'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve ilçenin temizliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

Çöplerin toplanması ve süpürülmesinin yanı sıra cadde ve meydanlarda çevre temizliğinin yapıldığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Çöplerimizi sokağa ve doğaya atmak yerine çöp konteynerlerine atarsak çevremizi korumuş ve gelecek nesillere temiz bir dünya hazırlamış oluruz. Park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ile yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tüm mahallelerimiz de 7/24 çalışmaktadır. Belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz mahallelerimiz de bulunan çöp konteynerlerinde ki çöpleri alarak ardından sabunlu su ile konteynerleri yıkayarak ilaçlama çalışmalarında bulunuyor."