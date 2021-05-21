Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde adliyeye şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemler sırasında vakit geçirmeleri için sosyal alan yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemlerini yerine getirirken işlemlerini kolaylaştıran, bekleme süresince vakit geçirebilecekleri, alanın yapımını gerçekleştirecek.

Proje kapsamında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Cumhuriyet Başsavcı Soner Gül adliyede alanla ilgili incelemelerde bulundu.

- Çorlu'da sağanak etkili oldu

Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ana arterlerin bazı bölümlerinde yağış nedeniyle aksamalar yaşandı. Su biriken yerlerde belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında ıslanmaktan korundu.

Meteoroloji yetkilileri Çorlu'da hava sıcaklığının 12 derece olduğunu ve sağanak yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti.