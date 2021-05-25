Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını belirten İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." diye konuştu.

-Yeni oyun gruplarının kurulumu devam ediyor

Hayrabolu Belediyesince ilçe genelinde çocuk parklarına modern oyun grupları kuruluyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, çocukların daha güzel vakit geçirmeleri için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

İlçe merkezi ve kırsal mahallere yerleştirilecek oyup gruplarının montaj çalışmalarının devam ettiğini belirten İnan "İlçemizdeki çocukların kaliteli zaman geçirmesi için mahallelerdeki parkları modern yeni nesil oyun grupları ile donatıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için, çocuklarımız için farklı projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.