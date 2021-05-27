Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

27.05.2021 15:00
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olmak amacıyla, yüzyıllarca süren mücadelelerin sonunda büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen fethin, köklü medeniyetin bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçtiğini belirtti.

İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sadece Osmanlı ve Bizans devletinin değil, kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inançların tarihi seyrine de tesir etmiş büyük, çok yönlü ve etkili bir hadisedir. İstanbul, fethin ardından pek çok inanç ve kültürün bir arada yaşadığı bir cihan başkenti olmuş, gerek ilim, kültür ve sanatta gerek ticari, siyasi, diplomatik ve ekonomik sahalarda dünyaya açılmış, hatta yön vermiştir. Böylece her din ve kültürün kendi kuralları içinde, birbirine saygı duyarak yaşadığı, 'Barış ve Esenlik Şehri Dersaadet' kurulmuştur. Benzersiz bir coğrafi konuma, kadim bir geçmişe, her yönden büyük bir potansiyele sahip olan İstanbul, tarihinde olduğu gibi günümüzde de medeniyet merkezidir ve gelecekte de medeniyet merkezi olmaya devam edecektir."

-Süleymanpaşa Belediyesi çocuk parklarını dezenfekte etti

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri salgınla mücadele kapsamında çocuk parklarını dezenfekte etti.

Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülüyor.

Hürriyet Mahallesi Oba Parkı, Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi'nde bulunan çocuk parkı ve yine aynı mahalledeki Kanuni Sultan Süleyman Parkı'nın çocuk oyun grupları ve spor aletleri ile Sancak Caddesi üzerindeki çocuk parkı titizlikle dezenfekte edildi.

-Tekirdağ TSO Meclis Toplantısı yapıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Meclis Başkanı Hakan Şık başkanlığında yapılan toplantıya Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda üyelerin sorunları, ekonomik ve ticari hayatta gelişmeler, salgının etkileri, KOBİ'lere, girişimcilere ve işletmelere kamu tarafından sağlanan hibe ve nefes kredisi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Aziz Yıldırım, Hz Muhammed, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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