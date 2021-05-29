Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 faaliyet programı kapsamında il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinin Salih Omurtak Caddesi, Çetin Emeç ve Bülent Ecevit bulvarlarında başlatılan sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda toplam 300 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak yol bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini bildirdi.

-Tekirdağ'da "Afet Farkındalık Eğitimi"

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum çalışanlarına "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

"Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Liman Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve DSİ 113. Şube Müdürlüğünde görev yapan personele video konferans üzerinden eğitim verildi.

Eğitimde katılımcılara afet türleri, afetin etkileri, yaşanan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

-Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi hizmete girecek

Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi kısa süre içinde hizmete girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre spor merkezi, belediye ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile faaliyet gösterecek.

Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi bünyesinde, buz pateni, buz hokeyi, artistik patinaj, körling eğitimleri verilecek.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün merkezde incelemelerde bulundu.