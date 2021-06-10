Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki çocuk oyun parklarında tadilat ve bakım çalışması başlatıldığını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kullanılmaz halde olan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin onarıma alındığını aktaran Yüksel, "Ergenemizde bulunan parklarımızı bakıma aldık, yapılan çalışmalar neticesinde eskiyen kullanılmaz hale gelen çocuk oyun gruplarının da tadilatını yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte parklarımızda geçireceği en güzel anlar için gerekli olan tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Parkların sahibi çocuklardır, halktır, parklarımıza doğamıza yeşil alanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye aşevinden yılın ilk 5 ayında 74 bin 597 aileye sıcak yemek gönderildiğini bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirtti.

Aşevinde her gün sıcak yemek yapıldığını aktaran Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız. Dün olduğu gibi bugünden sonra da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin dertlerine ortak olarak kalplere dokunmaya devam edeceğiz. Kısacası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak bir aş, bir yuva olacağız." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da yol yapım çalışması

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin yoğun bir tempoyla bozulan ve eskiyen yolları yenilediğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğine değinen Sarıkurt, şunlıar kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz son iki ay içerisinde 14 mahallemizde, 210 cadde ve sokakta asfalt serimi, kaldırım, yol ve bisiklet yolu yapımı gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında, 90 bin ton yol alt yapı malzeme serimi, 4 bin 500 ton binder ve aşınma tabakası, bakım ve yenileme çalışmaları için ise 8 bin ton asfalt serimi yapıldı. Yine ekiplerimiz Hürriyet, Şeyhsinan ve Kemalettin mahallelerimizde ise 1500 metre baskı beton uygulaması yaparak yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda farklı bir uygulamaya geçti."

Ergene Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı

Ergene Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında, Ulaş Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, ilçe sınırları içinde kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalle ve alanların belirlenmesi konusu ve imar değişikliğiyle ilgili konular ele alındı.