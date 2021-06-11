Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen ve yönetim kurulu üyeleri Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Türk Kızılayı'ın 153. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Tekirdağ Kızılay Şubesi'nin gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı başkan Çizen nezdinde tüm Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

Yıldırım, Türk Kızılay'ın hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzattığını, her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlenerek, milletin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü, dünyanın neresinde olursa olsun ulvi amaçlar doğrultusunda harekete geçirmeyi başaran, bu konuda yoğun gayret gösteren ve gönüllü destekleri büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurum olduğunu ifade etti.

-Tekirdağ'da Sahil Dolgu Alanı 3. Etap Projesi'nin açılışı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sahil Dolgu Alanı 3. Etap Projesi'nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak açılışta yaptığı konuşmada farklı alanlarda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Üner Şen proje ile ilgili teknik bilgileri paylaşırken, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de törende konuşma yaptı.

Sahil Dolgu Alanı 3. Etap Projesi kapsamında çocukların, gençlerin, bedensel ve zihinsel gelişiminde büyük rol oynayan kaykay modülleri ile ahşap oyun grubu ile kauçuk zemin döşemesinden oluşan Çocuk Oyun Alanı yerleştirilmesi yapıldı.

-Süleymanpaşa Belediyesinden farkındalık etkinliği

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlarda çevre bilincini arttırmak, temiz çevrenin önemine dikkat çekmek için bilgilendirme standı açıldı.

Rumeli İskelesinde açılan stantta görseller ile çevre ve deniz kirliliğinde insan faktörüne dikkat çekildi.

Oluşturulan farkındalık alanı ve bilgilendirme standında vatandaşlara çevre kirliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularını içeren broşürler dağıtıldı.

Ayrıca Marmara Denizi kıyısında bulunan illeri ve denizdeki canlılığı tehdit eden müsilaj hakkında bilgilendirme yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yürüttükleri bütün proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya özen gösterdiklerini belirtti.