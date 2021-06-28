Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergene ilçesine bağlı Yulaflı ile Velimeşe mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda başlatılan asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bin 100 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olan bağlantı yolunda 1700 ton sıcak asfalt olarak serimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, tamamlanan Yulaflı ile Velimeşe mahalleleri arasındaki bağlantı yolunun vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

-Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ile Mücadelede kitabı NKÜ Rektör'ü Şahin'e takdim edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İlbağı yazdığı "Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ile Mücadelede" kitabını Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'e takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlbağı, ziyarette yaptığı konuşmada, Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin tahıl üretimi yapılan alanlarında epidemiler (salgın) oluşturan sarı cücelik virüs hastalıkları tahılların verim ve kalitesinde önemli kayıplara neden olduğunu belirtti.

Hazırladığı kitabının Türkiye'de tahıl üretim alanlarında görülen ve epidemi oluşturan sarı cücelik virüs hastalıklarıyla mücadeleye ışık tutacağını ifade eden İlbağı, ülkede bu hastalık ile ilgili ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu gidereceğine inandığını aktardı.

Rektör Şahin de üniversitenin dinamik bir eğitim kurumu olmasının yanında bölge halkının sorunlarına da çözüm bularak kalkınmaya destek verdiği için gurur duyduğunu ifade etti.

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'in ziyaretleri

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyenin çeşitli birimleri tarafından yürütülen çalışmaları takip ederek, ilçede vatandaşlarla bir araya geliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşında mevkisinde bulunan halk pazarını ziyaret eden Yüksel, burada hem esnafın belediyeden beklenti ve taleplerini dinledi hem de alışverişe gelen vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.

Yüksel, daha sonra Kaşıkçı ve Ferhadanlı mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde Yüksel'e Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da eşlik etti.