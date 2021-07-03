Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi ilçeye 2 park daha kazandırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yapımı tamamlanan park alanlarının sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

İlçede tamamlanmış 135 park bulunduğunu belirten Tunçcan, şöyle konuştu:

"Park sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Kısa süre içinde Havuzlar Mahallesi Yenigün Caddesi Orhan Kemal Sokak üzerinde bin 260 metrekare büyüklüğünde ve Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Çağla Sokak üzerinde iki park alanını değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyüklüğü itibarıyla Havuzlar Mahallesi'ndeki park alanımızda, badminton sahası ve tribün, kauçuk zemin üzerine oyun grupları ve spor aletleri kuruldu. 17 ağaç, 672 çalı dikimi ve çim serimi yapılan parkımızın sulama işlemi ise otomatik olarak yapılacak. Ayrıca park alanı panel tel çit ile çevrildi."

Marmaraereğlisi'nde Yaz Şenliği düzenlendi

Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte renkli görüntüler oluştu.

İlçenin farklı bölgelerinde çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hikmet Ata, etkinliklerde de çocukları yalnız bırakmadı.

Yaza girmenin mutluluğunu eğlenceli aktiviteler ile yaşayan çocuklar, dönemin yorgunluğunu ve stresini attı.

Şenlikte yüz boyama, mini disko, sihirbaz ve Hacivat-Karagöz gösterisi gerçekleştirildi.