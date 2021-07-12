Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılının 6 ayında bütçede yaklaşık 3 milyon lira katkı ve tasarruf sağlandığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı açıklamada, yılın 6 ayında gerçekleştirilen gelir getirici çalışmalar ve tasarruf önlemleri neticesinde belediye bütçesine katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Çetin, bu kapsamda 6 ayda moloz, tekstil atıkları, ambalaj atıkları, geri dönüşüm ve diğer işlemler karşılığında yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiklerini kaydetti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini kendi şantiyelerinde yenileyerek büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını aktaran Çetin, "6 ayda 886 çöp konteyneri ile 152 bahçe tipi çöp kovasını yenileyerek yeniden kullanıma sunduk. Çöp konteyneri ve çöp kovalarını para ile yenilemiş olsaydık 1 milyon 140 bin lira harcamış olacaktık. Ancak ekiplerimiz malzemeleri kendi atölyemizde yenileyerek bunu sadece 85 bin liraya mal etti. Bu yenilemenin karşılığında 1 milyon 315 bin lira belediyemizin kasasında kalmış oldu." dedi.

Ergene Belediyesi bozulan tarla yollarını düzeltiyor

Ergene Belediyesi, bozuk tarla yollarında bakım ve düzeltme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makinaları ile kırsal mahallelerde bakım çalışmalarına başlarken, hasat zamanında tarlalarına giden çiftçilere büyük kolaylık sağladığını söyledi.

İlçe genelinde buğday hasadının yapıldığı bu günlerde, kış ve bahar aylarında alınan yağışlar nedeniyle bir hayli bozulan tarla yollarının greyderle bakım çalışmalarının hasat dönemi boyunca devam edeceğini belirten Yüksel, böylelikle Ergene'de bulunan tüm çiftçilerin tahıl ürünleri ve ay çiçeği hasadını daha iyi şartlarda gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.