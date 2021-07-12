Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısına konu olan Velimeşe Mahallesi 562 ada 7 parselin satın alınması hususunun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yazısına konu olan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulansın devir alınması hususu da görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına konu olan Kırkgöz Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanına yönelik nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği yapılması hususu ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün yazısına konu olan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliği görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu'da hayvan pazarı hizmete açılacak

Çorlu Belediyesi tarafından kurban alım satımında vatandaşlara ve hayvan yetiştiricilerine kolaylık sağlamak amacıyla küçük ve büyükbaş hayvan satış pazarı faaliyete geçiyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Hayvan yetiştiricilerinin kurbanlık hayvanlarını sağlık koşullarına uygun, belediye tarafından belirlenmiş ve sürekli denetlenecek alanda satışa çıkarabilmesi için Kurban Satış Merkezi'ni hizmete sunacağını belirten Sarıkurt, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası yanında kurulacak Büyükbaş Hayvan Pazarı'nın 13 Temmuz Salı günü açılacağını kaydetti.