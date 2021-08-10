Üye Girişi
Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

10.08.2021 14:24
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kırılan ya da deforme olan oyun gruplarının tadilatını yapıyor.

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kırılan ya da deforme olan oyun gruplarının tadilatını yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çocukların vakit geçirmekten keyif aldığı, koşup eğlendiği parklar, oyun grupları, yeşil alanlar ve açık hava spor aletlerinin bakım ve onarımlarını yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkların bakımlarını yaparak kırılan oyun gruplarını yenileri ile değiştirdiğini ifade eden Yüksel, açık hava spor aletlerinin de bakımının yapılarak bozulanların yerlerine yenilerinin uygulandığını kaydetti.

Çorlu'da "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Meclis Salonu'nda geçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, birbiriyle entegre çalışacak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin, gizlenmesi gereken bilgilerin güvenliğine yönelik riskleri belirleyip etkin bir şekilde yönetilmesini temel aldığını ifade etti.

İlgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilere bazı sorumlulukların yüklendiğini belirten Sarıkurt, "Var olan veya işlenen yeni bir bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimi, kullanımı, değiştirilmesi, ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, hasar verilmesi veya el değiştirmesinin önüne geçebilmek; her türlü tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla düzenli olarak analizler yaparak çeşitli önlemler alınması ilgili kanunca esas alınmıştır." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Cumhuriyet Mahallesi, oyunlar, Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek 15:47 Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti 15:34 Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti Son Dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı 15:31 Son Dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın 15:18 Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı 15:08 Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu 14:55 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 14:24 Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş

Son Dakika Haberleri
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
15:18 Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın
15:08 Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, artık resmen PSG'de
15:08 Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı
14:58 Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
14:55 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
14:45 Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
Çöp sandığı ayakkabıyı almak için girdiği çalılıkta cansız bir beden buldu Çöp sandığı ayakkabıyı almak için girdiği çalılıkta cansız bir beden buldu         
15:49
Emir Sarıgül, Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı         
15:36
Arka arkaya yaşanan otobüs kazaları sonrası gerçek ortaya çıktı! 3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren tokograf hileleri Arka arkaya yaşanan otobüs kazaları sonrası gerçek ortaya çıktı! 3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren tokograf hileleri         
15:32
Son anda yakaladılar! Suriyeli gencin intihar girişimini polis ekipleri engelledi Son anda yakaladılar! Suriyeli gencin intihar girişimini polis ekipleri engelledi         
15:29
Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, artık resmen PSG'de Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, artık resmen PSG'de         
15:09
Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu         
14:59
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 16:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement