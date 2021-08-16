Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, fabrikalarda çevre konusunda yapılan denetimlere katıldı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, fabrika bacalarından gelen kötü kokular sebebiyle vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Çorlu ve Ergene'de faaliyette bulunan bazı fabrikalara yönelik denetimler gerçekleştirildiğini, kendisinin de bu denetimlere katıldığını belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Eğer harekete geçmezsek ve şikayette bulunmazsak maalesef bizleri karanlık bir gelecek bekliyor. Son zamanlarda iyice artan kötü kokular sebebiyle ben de en az sizler kadar kızgın ve tedirginim. Fabrika bacalarından sızan zehirli gazları soluyor olmaktan, Çorlu'daki her vatandaşımızın bu kötü kokuya maruz kalmasından inanılmaz üzüntü duyuyorum. Çorlu'muz sanayi bölgesinde yer alıyor olabilir fakat bu durum ciğerlerimizin her gün kontrolsüz sanayi atıklarıyla dolması anlamına gelmiyor. Yıllardır bunun için sesimizi çıkarıyoruz ama maalesef ya duyulmuyor ya da alınan tedbirler yetersiz kalıyor."

Ergene'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede yol konusunu sorun olmaktan çıkarmak ve her mahallesine, her bir vatandaşına daha güvenli ve daha modern yollar inşa etmek için planlamalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bakırça Mahallesi'nde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kilitli parke taş yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Yüksel, büyük bir program hazırladıklarını ve bu program doğrultusunda her bölgeye müdahale ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz hiçbir mahalleyi bir diğerinden ayırmadan ihtiyaç ve öncelik sırasına göre tüm mahallelerimizde çalışma yürütüyorlar. Amacımız Ergene'de yol konusunu kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmak. Bozulan ve deforme olan yolları onarıyor, ihtiyaç olan yerlerde yeni yollar açıyoruz." dedi.