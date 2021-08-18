Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, Marmaracık Göleti projesi için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Marmaracık Mahallesi'ne sadece bölgenin değil, Trakya'nın en büyük sosyal tesislerini kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Projede bin metrekare kapalı alan olacağını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Projenin yapımında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızın da emekleri var. Bu binayı yaptılar bize tahsis ettiler. Trakya'nın en büyük sosyal tesisini hayata geçiriyoruz. Allah kısmet ederse vatandaşımız en ucuz köftesini, yemeğini, kahvaltısını burada yiyebilecek. Aileleri en iyi şekilde misafir edeceğiz. Bahçemiz, çamlık alanımız var. Burada piknik masalarımız olacak. Masalarımız, barbekülerimiz hazır, siparişlerimizi verdik. Bölgeyi koruma altına alacağız, burada alkol kullanımına müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik personelimiz olacak. Tamamen ailelere gençlere yönelik tesis olacak ve gençler nişanlarını, düğünlerini, nikahlarını burada yapabilecekler."

Ergene Belediyesi Atatürk Evi çalışmaları devam edecek

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteklediği, Ergene Belediyesi'nin projesini hazırladığı Atatürk Evi'nin, yüklenici firmanın iflas etmesinin ardından yarım kaldığını hatırlattı.

Atatürk Evi projesinin kaldığı yerden devam edeceğini belirten Yüksel, yüklenici firmanın işi yarım bırakmasının ardından yeni yapım işi için ihale gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yüksel, Atatürk Evi'nin kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, "Atatürk Evi'nin yanı sıra Ergene Kent Müzesi, Göç Anıtı ve Kent Parkı gibi mekanları barındıran Kültür Adası da inşa edilecek. Tamamlanacak projemiz ile sözlerimizi bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.