Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, tuğgeneralliğe terfi eden Garnizon Komutanı Şahin Yenilmez'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile tuğgeneralliğe terfi eden Yenilmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık eşlik etti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak ve trafik kontrolünü sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Malkara ilçesinin Kozyörük çevre yolu, Güneşli Mahallesi köy içi, Güneşli Mahallesi yol ayrımı, Bağpınarı, Bağpınarı, Mestanlar mahalleleri arası bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Toplam uzunluğu 15 bin 800 metre, genişliği ise 7 metre olan yolda toplam 11 bin 376 metrekarelik sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

-Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı tiyatro bölümü yeniden açılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı tiyatro bölümünün bu yıl yeniden açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ön kayıt başvuruları devam ediyor.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise önceki yıllarda olduğu gibi, geleneksel Türk tiyatrosu ile klasik ve çağdaş tiyatro eğitimlerinin yer alacağı tiyatro bölümünün başına Türk tiyatrosunun son yıllarda yetiştirdiği usta oyuncu ve yönetmenlerden Ahmet Yenilmez getirildi.

Yenilmez'e Şahin Ergüney ve Şirin Ergüven Hamşioğlu eşlik edecek. Tiyatro Bölümüne 13-18 yaş arası 1. Grup, 18 yaş ve üzeri 2. Grup olmak üzere iki farklı kategoride öğrenci seçimi yapılacak.

Bölüm için ön kayıt başvuruları www.suleymanpasa.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.