Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Erenler Cem Evi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hikmet Ata, katılımcılara aşure ikram etti.

Ata, burada yaptığı konuşmada, insanlar arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Önemli ve kutsal bir günde vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ata, "Bugünlerde akraba ve komşular hatırlanıyor, toplumda dayanışma ve paylaşım artıyor. Aşure gününün hayırlar getirmesini, birlik ve dayanışmayı pekiştirici olmasını temenni ediyorum. Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Muharrem ayını ve aşure gününü kutluyorum." dedi.

Etkinliğe Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin de katıldı.

Ergene'de yeni bağlantı yolları yapılıyor

Ergene Belediyesi, her gün binlerce kişinin kullandığı fabrikalar bölgesindeki yollarda düzenleme ve yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Marmaracık ile Ulaş mahalleleri arasında kalan bölgede mevcut yolların tesviyesini yaptığını söyledi.

Ekiplerin bu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yüksel, yapılan çalışmaları kendisinin de zaman zaman yerinde incelediğini ve bilgi aldığını kaydetti.

Yüksel, çalışan ve üreten bir belediye olduklarını ifade ederek, "Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan çıkaracağımıza dair vatandaşımıza söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirebilmek için ekiplerimiz neredeyse gece gündüz çalışıyor. Bir yandan mevcut yolların bakım ve onarımını yaparken diğer yandan ulaşım konusunda aksamalara meydan vermemek için yeni yollar açıyoruz." diye konuştu.