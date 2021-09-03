Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı (Cem Vakfı) Yenice Şubesi tarafından belediye ile ortak proje geliştirilmesi talebinin görüşülerek belediye başkanına yetki verilmesinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Nusratiye Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın bisiklet meydanı yapılması amacıyla tahsisinin talep edilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyon raporu Meclis Üyesi Değer Kara tarafından okundu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Ergene Belediyesi yolları onarıyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesailerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

İlçe genelinde belirlenen program dahilinde bozulan yolların elden geçirildiğini belirten Yüksel, "Bazı bölgelerde gerek çeşitli kurumların altyapı çalışmaları gerek TESKİ ekiplerinin arıza onarımı, gerekse hava şartları gibi dış etkenler nedeniyle asfalt ve kilitli parke taş yollarda bozulmalar olabiliyor. Bu konuda da ekiplerimiz titizlikle çalışarak onarımları gerçekleştiriyor. Ergene halkının gündeminden yol konusunu çıkarmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.