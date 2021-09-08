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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

08.09.2021 09:20
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Tekirdağ Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Tekirdağ Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım tarafından karşılan Seddar Yavuz, şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Yavuz'a ziyareti için teşekkür etti.

-Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı ilçesinde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapısı yenilenen Erbay Caddesi'nde, TREDAŞ ekiplerinin altyapı hatlarının kurulumunun tamamlanması ile beton yol uygulaması gerçekleştirilen caddede, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirilecek.

Erbay Caddesi'nde 2 bin 300 ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da altyapı ve üstyapı çalışmalarına önem verdiklerini, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yolu trafiğe açacaklarını belirtti.

-Tekirdağ NKÜ'den Tekirdağ spor'a bilimsel destek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tekirdağ ve Trakya'daki spor kulüpleri ve spor organizasyonlarına bilimsel destek vermeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı tarafından planlanan ölçüm ve testlerde sporcuların sürat, çeviklik, denge, koordinasyon ve kuvvet özellikleri belirleniyor.

Aynı zamanda sporcuların futbol becerilerinin değerlendirildiği üç uluslararası test kullanılıyor.

Performans analizleri sonucunda Tekirdağspor'un altyapı antrenörlerine bilgi verilip, performans artışına yönelik önerilerde bulunuluyor.

Yıldırım Yavuz, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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