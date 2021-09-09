Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde okulların güvenliği için alınacak tedbirler görüşüldü.

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