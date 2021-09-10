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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

10.09.2021 10:44
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ve TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ve TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Yıldırım ile Acar ve Alçınsu ile bir süre görüştü.

Ziyaretleri sırasında Bölge Müdürü Acar'a TCDD 1. Bölge Müdür yardımcıları Cemal Yaşar Tangül ve Ali Başpınar da eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediyesi hastanelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, salgınla mücadelede ilçedeki hastanelerde dezenfeksiyon çalışlarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları kapsamında, Süleymanpaşa Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servis ve poliklinik giriş çıkışlarında detaylı arındırma işlemleri yapıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında kamusal alanlar, parklar, okul bahçeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktalarda dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ TSO ve Stara Zagora TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında işbirliği ve kardeş oda protokolü imzalandı.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Koçaş, yönetim kurulu üyeleri ile Stara Zagora TSO Başkanı Oleg Stoilov, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Stara Zagora TSO yönetim kurulu üyesi İsmet Çavuşoğlu katıldı.

Günay, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın ekonomik ve ticari hayatına ilişkin bilgiler vererek, " Türkiye, Bulgaristan'ın ana ticaret ortaklarından biri konumundadır. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümü Bulgaristan üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, Bulgaristan, Türkiye'den AB'ye en önemli giriş kapısıdır. İki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına baktığımızda ise çok güzel bir denge olduğunu görüyoruz. Bu dengeyi koruyarak, ikili ticaretimizi daha yukarıya taşımak için işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolle Tekirdağ ve Stara Zagora ekonomik işbirliğini geliştirmek, meslek odası olarak Avrupa Birliği projelerinden yararlanarak kente fayda sağlamak ve en önemlisi Tekirdağ ile Stara Zagore'nın lojistik gücünün entegrasyonunu oluşturarak bölgeye katkı sunulması hedefleniyor.

Necmettin Acar, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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