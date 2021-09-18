Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaymakam Sülün, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.

-Başkan İnan'ın Gaziler Günü mesajı

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan İnan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran aziz şehitleri ve kahraman gazileri minnet ve şükranla andığını bildirdi.

İnan mesajında şunları kaydetti:

"Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz düsturuyla büyük mücadeleler vermiş gazilerimiz fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmaktır. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan vatan evlatlarını asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü yürekten kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

-Gönül elçilerinden esnaf odalarına ziyaret

Süleymanpaşa Belediyesi gönül elçileri ekipleri, esnaf ve meslek odalarının başkanları ve yöneticilerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halkla İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gönül elçileri ekipleri, esnaf ve meslek odalarının başkanları ve yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek esnaf odalarının belediyeden talep ve beklentilerini dinledi.

Ekipler, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ziyareti ile başladıkları ziyaretlerini Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren on meslek ve esnaf odası ile tamamladı.