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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

21.09.2021 16:23
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, sokaklardaki sahipsiz hayvanları, tedavi edip sahiplendirerek onlar için daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşlara barınaklardan kedi veya köpek sahiplenmelerini tavsiye eden Yüksel, "Bakımı ve aşıları tamamlanan sağlıklı hayvanların sıcak ve güzel bir yuva kazandırma çalışmaları sürüyor. Ergene'de sokak hayvanlarını her zaman önemsiyoruz, rehabilitasyon merkezimizde tedavisi tamamlanıp aşılanan hayvanlarımızı sahiplendiriyoruz." dedi.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cemaliye ve Kemalettin mahallelerinde yaklaşık 2 kilometrelik yol ve asfalt çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı yazılı açıklamada, kentin muhtelif noktalarında altyapı çalışmalarının devam ettiğini, 9 farklı adreste yol çalışması ve asfalt serimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Tunçcan, Cemaliye ve Kemalettin mahallelerinde yoğun bir mesai harcadığını belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Marmaraereğlisi ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Perinthos Antik Kenti'ne yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılanlar kazı alanımı gezdikten sonra ilçe merkezinde bulunan kazı evine geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, burada yürüyüşe katılan vatandaşlara bölgeden çıkarılan eserleri tanıttı ve Perinthos Kenti Kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata da, her yıl farklı bir temayla kutlanan haftanın bu yıl da ilçelerinde kutlandığını ifade etti.

Ergene Belediyesi yeni dönem kursları başlıyor

Ergene Belediyesi'nin düzenlediği meslek edindirme kursları için yeni dönem kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yaz dönemi boyunca devam eden kursların çok verimli geçtiğini belirtti.

Yeni dönem kursları başlatmak için start verdiklerini ifade eden Yüksel, "Ergene'de halkımıza her zaman destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Belediyemizin düzenlemiş olduğu meslek edindirme kursu ile birçok vatandaşımız iş sahibi oldu. Yeni dönem kurslarımız ile hedefimiz yine birçok vatandaşımızı iş sahibi yapmak" dedi.

Yüksel, kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Ergene Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ne başvurmalarını veya 444 59 43 numaralı telefonu aramaları gerektiğini kaydetti.

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Rasim Yüksel, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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