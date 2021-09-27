Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında saha eğitimi aldı.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'AFAD Gönüllülük Projesi eğitim programı kapsamında Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Çorlu Eğitim Merkezi'nde saha eğitimine tabi tutuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada, ekibe proje kapsamında hafif arama kurtarma eğitimi verildiğini ve ekip üyelerinin eğitimlerde teorik bilgiler aldığını söyledi.

Çolpan, eğitimlerde ayrıca arama kurtarmada kullanılan düğüm çeşitleri, sedye ile tahliye, çadır kurma, enkaza yaklaşma, kule iniş-tırmanış ve teçhizat kullanım eğitimi alındığını da kaydederek, "AFAD gönüllü eğitim programının çevrim içi, yüz yüze eğitimlerden ve saha eğitimlerinden oluşuyor. Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sürekli olarak eğitime tabi tutuluyor. Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ekipler afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda görev alabilecek." ifadelerine yer verdi.

Ergeneli öğrenciler TEKNOFEST'i gezdi

Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediye Başkanlığı, Ergene Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Ergene Şubesi işbirliğinde Ergene'deki öğrenciler Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Teknoloji Tema Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilçeden öğrencilerin ziyaretçi olarak katıldığını belirtti.

Yüksel, katılım sağlayan öğrencilere festivalin çok önemli katkıları olduğunu belirtti.