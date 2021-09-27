Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi ilçe genelinde bulunan ibadethanelerin boya, badana, tamir, tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethanelerde bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirti.

Vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadet etmelerinin önemine değinen Yüksel, "İbadethanelerimiz yapıların korunması, bakım ve onarımının yapılması çalışmaları devam ediyor. İbadethanelerimiz bizim kutsal, manevi yerlerimizdir. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadetlerini yapmaları bizim için çok önemlidir. Ergene Belediyesi olarak alt yapı, üst yapı, park, yol, su ve kanalizasyon gibi asli görevlerimizin yanı sıra ibadethaneler gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların İğneler Mahallesi'nde bulunan caminin şadırvan ile iç ve dış kısımlarında devam ettiğini sözlerine ekledi.

Masal Park'taki çalışmalar devam ediyor

Çorlu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Masal Park'ın kasım ayında bitirilmesi hedefleniyor

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı tamamlandığında herkesin mutluluk duyacağı Masal Park'ta önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

Masal Park projesinin, bölgenin ilk ve tek tema parkı olma özelliğini de taşıdığını belirten Sarıkurt, 21 dönüm üzerine inşa ettikleri parkta masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin yanı sıra oyun grupları, yürüyüş yolları, kafe, dinlenme alanlarını bünyesinde bulunduracağını belirtti.