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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

29.09.2021 08:57
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Tekirdağ'da üniversitede "güvenlik tedbirleri toplantısı" yapıldı.

Tekirdağ'da üniversitede "güvenlik tedbirleri toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin toplantı salonunda, üniversitelerde eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesinin devamı ve gerek duyulan ilave güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün katıldı.

Toplantıda üniversitedeki mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirildi ve ek güvenlik tedbirleri alınması kararlaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Malkara ilçesinin Şahin Yolu yol ayrımı, Kürtüllü ve Hemit mahalleleri arası bağlantı yolları ile Süleymanpaşa ilçesinin Karahalil ile Karabezirgan mahalleleri arasında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Malkara ilçesinde 7 bin metre uzunluğa, 7 metre genişliğe sahip yolda toplam 49 bin metrekarelik sathi kaplama yapılırken, Süleymanpaşa ilçesindeki 5 bin 300 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip Karahalil ve Karabezirgan mahallesi bağlantı yolunda 31 bin 800 metrekarelik sathi kaplama yol çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

– Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Keskin, üniversitenin çalışmalarını, başta bölgeye ve ülkenin süt üretimine katkılarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke tarımına ve hayvancılığına bilimsel katkı sunmayı amaçlayarak hizmet sunduklarını kaydetti.

Namık Kemal Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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