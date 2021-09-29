Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi tarafından yapımı devam eden spor kompleksi projesinde sona gelindi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Vakıflar Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksinin ilçeye yeni bir yüz kazandıracağını söyledi.

Kendisinin de çalışmaları sık sık inceleyerek görevlilerden bilgi aldığını belirten Yüksel, verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için mesai kavramı gözetmeden çalıştıklarını kaydetti.

Yüksel, spora ciddi yatırımlar yaparak bölgede sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Herkesin bildiği üzere Tekirdağ'ı profesyonel liglerde temsil eden ilçemizin takımı Ergene Velimeşespor'dur. Sportif başarılarımıza yenilerini eklemek için gençlerimize yeni spor alanları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Ergene'de parklardaki oyun aletlerine zarar verildi

Ergene ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler parklardaki oyun aletlerini kırarak zarar verdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, bazı kendini bilmezlerin ilçedeki parklarda bulunan çocuk aletlerini kırarak zarar verdiğini söyledi.

Ulaş Mahallesi'ndeki parka kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Bunun gibi kötü durumlara izin vermeyelim, zarar verenleri uyaralım. Her zaman dediğimiz gibi bu güzel parkları yapmak bizden, onları koruyup kollamak sizden. Kısa sürede ilçemizin tüm mahallelerinde 80'in üzerinde park kazandırdık. Ancak önemli olan husus bu parkları yapmanın yanı sıra yeşil alanları, oyun gruplarını koruyup kollamak, zarar veren kişilere ya da zarar verecek davranış içerisinde olanlara müsaade etmemek."